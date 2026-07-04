ФИФА сняла трансферный бан с «Ботафого» за долги перед «Зенитом»

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила трансферный запрет для «Ботафого» за долги перед «Зенитом» из-за трансфера нападающего Артура зимой 2025 года. Речь идёт о задолженности бразильского клуба в три платежа по € 1,9 млн. Об этом сообщает Globo со ссылкой на официальный документ ФИФА.

Подчёркивается, что на текущий момент проходит рассмотрение ещё пяти случаев, из-за которых на «Ботафого» были наложены трансферные баны со стороны ФИФА.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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