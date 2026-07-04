Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА сняла трансферный бан с «Ботафого» за долги перед «Зенитом»

ФИФА сняла трансферный бан с «Ботафого» за долги перед «Зенитом»
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила трансферный запрет для «Ботафого» за долги перед «Зенитом» из-за трансфера нападающего Артура зимой 2025 года. Речь идёт о задолженности бразильского клуба в три платежа по € 1,9 млн. Об этом сообщает Globo со ссылкой на официальный документ ФИФА.

Подчёркивается, что на текущий момент проходит рассмотрение ещё пяти случаев, из-за которых на «Ботафого» были наложены трансферные баны со стороны ФИФА.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
RTI Esporte: «Ботафого» предложил «Зениту» Витиньо и € 2 млн, чтобы списать долг за Артура

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android