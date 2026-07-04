Месси обошёл Модрича и уступает лишь Роналду по числу матчей за сборные в истории футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит 203-й матч за национальную команду. 39-летний Месси вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт — 0:0.

Таким образом, Месси вышел на чистое второе место по числу игр за национальные команды. Звёздный аргентинец опередил хорватского полузащитника Луку Модрича и экс-форварда сборной Кувейта Бадера Аль-Мутаву, у которых было по 202 встречи. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является нападающий Криштиану Роналду, который провёл 232 игры за национальную команду Португалии.

За 203 матча за сборную Аргентины Лионель Месси отметился 123 голами и 64 результативными передачами. С национальной командой он стал чемпионом мира (2022), серебряным призёром ЧМ (2014), двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).