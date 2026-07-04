Канада — Марокко: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, кто покажет

Сегодня, 4 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

На стадии 1/16 финала сборная Канады победила ЮАР со счётом 1:0. Марокко обыграло Нидерланды (1:1, 2:3 пен.).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: