Колумбия — Гана: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась

В 4:30 мск начался матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и Ганы. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: