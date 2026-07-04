Лионель Месси достиг отметки в 30 матчей на чемпионатах мира первым в истории футбола

Выступающий за сборную Аргентины звёздный форвард Лионель Месси установил новое достижение по количеству игр на чемпионатах мира по футболу.

Известный аргентинский футболист сыграл в стартовом составе в матче 1/16 финала мирового первенства 2026 года со сборной Кабо-Верде. В результате 39-летний Месси проводит свою 30-ю игру на турнирах такого уровня. Ранее ни один футболист не достигал подобной отметки. По этому показателю он опережает португальца Криштиану Роналду, у которого 26 матчей, и немца Лотара Маттеуса, на счету которого 25 встреч.

За 203 матча за сборную Аргентины Лионель Месси отметился 123 голами и 64 результативными передачами.

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