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ФИФА не перенесёт время начала матча Мексика — Англия из-за опасности грозы — Джейкобс

ФИФА не перенесёт время начала матча Мексика — Англия из-за опасности грозы — Джейкобс
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Международная федерация футбола (ФИФА) не будет переносить время начала матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и Англии (6 июля). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что ФИФА ведёт переговоры о переносе начала игры на более раннее время из-за опасности грозы и ливней в Мехико. Подчёркивалось, что матч может быть перенесён на шесть часов.

Встреча между сборными Мексики и Англии должна начаться в 3:00 по московскому времени. По местному времени матч стартует в 18:00. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека».

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