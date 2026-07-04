ФИФА не перенесёт время начала матча Мексика — Англия из-за опасности грозы — Джейкобс

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет переносить время начала матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и Англии (6 июля). Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что ФИФА ведёт переговоры о переносе начала игры на более раннее время из-за опасности грозы и ливней в Мехико. Подчёркивалось, что матч может быть перенесён на шесть часов.

Встреча между сборными Мексики и Англии должна начаться в 3:00 по московскому времени. По местному времени матч стартует в 18:00. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека».

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