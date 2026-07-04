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Месси забил 20-й гол на ЧМ. Лионель обновил исторический бомбардирский рекорд всех времён

Месси забил 20-й гол на ЧМ. Лионель обновил исторический бомбардирский рекорд всех времён
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт — 1:0 в пользу южноамериканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

Таким образом, для Месси это 20-й гол в 30 матчах на чемпионатах мира. Звёздный аргентинец является лучшим бомбардиром в истории данного турнира. Вторым в рейтинге лучших голеодоров является француз Килиан Мбаппе (18).

Всего за карьеру в национальной команде 39-летний Месси отметился 124 голами и 64 результативными передачами. С национальной командой он стал чемпионом мира (2022), серебряным призёром ЧМ (2014), двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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