Месси забил 20-й гол на ЧМ. Лионель обновил исторический бомбардирский рекорд всех времён

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился голом в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт — 1:0 в пользу южноамериканской команды.

Таким образом, для Месси это 20-й гол в 30 матчах на чемпионатах мира. Звёздный аргентинец является лучшим бомбардиром в истории данного турнира. Вторым в рейтинге лучших голеодоров является француз Килиан Мбаппе (18).

Всего за карьеру в национальной команде 39-летний Месси отметился 124 голами и 64 результативными передачами. С национальной командой он стал чемпионом мира (2022), серебряным призёром ЧМ (2014), двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).