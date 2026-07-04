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Месси — единственный игрок, забивший во всех четырёх матчах на чемпионате мира — 2026

Месси — единственный игрок, забивший во всех четырёх матчах на чемпионате мира — 2026
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал единственным футболистом, которому удалось отметиться забитым мячом фо всех четырёх играх на чемпионате мира — 2026. В матче 1/16 финала ЧМ с Кабо-Верде нападающий отличился на 29-й минуте. Команды играют в эти минуты на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу южноамериканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

На групповом этапе Месси оформил хет-трик в 1-м туре с Алжиром (3:0), забил два гола во 2-м туре с Австрией (2:0) и один — в 3-м туре с Иорданией.

Таким образом, Лионель Месси — единственный игрок с голами в каждом матче на ЧМ-2026. Результативными действиями во всех четырёх играх отметились форварды Брил Эмболо из сборной Швейцарии и Килиан Мбаппе из сборной Франции.

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