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Лионель Месси обновил свой же рекорд футбола. Такое не делал ни один игрок в истории

Лионель Месси обновил свой же рекорд футбола. Такое не делал ни один игрок в истории
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Аргентинец Лионель Месси вошёл в историю чемпионатов мира по футболу, став первым игроком, которому удалось забить в восьми подряд матчах турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

Капитан сборной Аргентины продолжил свою феноменальную серию в игре с Кабо-Верде, вновь отметившись голом и тем самым обновив своё уникальное достижение, которое ранее не покорялось ни одному футболисту. На протяжении восьми матчей подряд Месси неизменно отмечался забитыми мячами на главном турнире планеты. Ранее он забивал Иордании (3:1), Австрии (2:0), Алжиру (3:0), Франции на ЧМ-2022 (3:3, 4:3 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (2:2, 4:3 пен.) и Австралии (2:1).

Также Месси обновил собственный рекорд по голам на чемпионатах мира — теперь на его счету 20 голов. Тем самым он оторвался от преследователя Килиана Мбаппе, у которого осталось по 18 мячей.

На момент написания новости завершился первый тайм матча, Аргентина ведёт — 1:0.

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