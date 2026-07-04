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Месси опередил Мбаппе и Пеле по количеству результативных действий в плей-офф ЧМ

Месси опередил Мбаппе и Пеле по количеству результативных действий в плей-офф ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился 12 результативными действиями в плей-офф чемпионатов мира (шесть голов и шесть ассистов) после мяча, забитого в ворота Кабо-Верде в 1/16 финала мирового первенства 2026 года. По этому показателю 39-летний аргентинец опередил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и экс-футболиста сборной Бразилии Пеле (11 результативных действий). Об этом сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

Матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Месси открыл счёт на 29-й минуте. Всего 39-летний нападающий отметился 20 голами на чемпионатах мира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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