Месси опередил Мбаппе и Пеле по количеству результативных действий в плей-офф ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился 12 результативными действиями в плей-офф чемпионатов мира (шесть голов и шесть ассистов) после мяча, забитого в ворота Кабо-Верде в 1/16 финала мирового первенства 2026 года. По этому показателю 39-летний аргентинец опередил форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и экс-футболиста сборной Бразилии Пеле (11 результативных действий). Об этом сообщает Opta.

Матч между сборными Аргентины и Кабо-Верде проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Месси открыл счёт на 29-й минуте. Всего 39-летний нападающий отметился 20 голами на чемпионатах мира.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: