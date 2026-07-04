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Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2026, опередив Мбаппе

Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2026, опередив Мбаппе
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал единолично лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как аргентинец отличился голом в матче 1/16 финала мирового первенства с национальной командой Кабо-Верде. На данный момент счёт 1:0 в пользу южноамериканцев. Начался второй тайм.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

Таким образом, на счету Месси теперь семь мячей. Он обошёл по этому показателю одного из лучших голеадоров турнира французского звёздного форварда Килиана Мбаппе.

Отметим, что Месси является рекордсменом в истории турнира по голам. В его активе которого 20 забитых мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем. Аргентина, в случае победы над Кабо-Верде, может сыграть с Египтом.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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