Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2026, опередив Мбаппе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал единолично лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как аргентинец отличился голом в матче 1/16 финала мирового первенства с национальной командой Кабо-Верде. На данный момент счёт 1:0 в пользу южноамериканцев. Начался второй тайм.

Таким образом, на счету Месси теперь семь мячей. Он обошёл по этому показателю одного из лучших голеадоров турнира французского звёздного форварда Килиана Мбаппе.

Отметим, что Месси является рекордсменом в истории турнира по голам. В его активе которого 20 забитых мячей.

В 1/8 финала Франция встретится с Парагваем. Аргентина, в случае победы над Кабо-Верде, может сыграть с Египтом.