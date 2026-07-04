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«Однако есть вопросы». Радимов высказался об игре Салаха на ЧМ, упомянув сборную Аргентины

«Однако есть вопросы». Радимов высказался об игре Салаха на ЧМ, упомянув сборную Аргентины
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре египетского нападающего Мохамеда Салаха на чемпионате мира 2026 года. Напомним, в матче 1/16 финала Египет обыграл Австралию (1:1, 4:2 пен.).

«Безусловно, Салах — топ‑футболист, соответствующий уровню плей‑офф чемпионата мира. Однако есть вопросы по его физическому состоянию. Его хватило на матч с австралийцами, которые в конце игры откровенно встали. Дальше будут совершенно другие скорости. Например, в матче с той же Аргентиной. Там потребуется физическая готовность, а она у Салаха сейчас не на высшем уровне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Всего на ЧМ-2026 у Салаха четыре матча и один гол. В 1/8 финала турнира Египет может сыграть либс Аргентиной, либо с Кабо-Верде.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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