«Однако есть вопросы». Радимов высказался об игре Салаха на ЧМ, упомянув сборную Аргентины

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мыслями об игре египетского нападающего Мохамеда Салаха на чемпионате мира 2026 года. Напомним, в матче 1/16 финала Египет обыграл Австралию (1:1, 4:2 пен.).

«Безусловно, Салах — топ‑футболист, соответствующий уровню плей‑офф чемпионата мира. Однако есть вопросы по его физическому состоянию. Его хватило на матч с австралийцами, которые в конце игры откровенно встали. Дальше будут совершенно другие скорости. Например, в матче с той же Аргентиной. Там потребуется физическая готовность, а она у Салаха сейчас не на высшем уровне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Всего на ЧМ-2026 у Салаха четыре матча и один гол. В 1/8 финала турнира Египет может сыграть либс Аргентиной, либо с Кабо-Верде.