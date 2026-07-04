Сборная Аргентины в соцсетях отреагировала на 20-й гол Месси на ЧМ

Пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X отреагировала на гол нападающего и капитана Лионеля Месси в матче с Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Этот мяч стал 20-м для 39-летнего форварда на мировых первенствах.

«Да здравствует футбол, капитан!» — написано в сообщении сборной Аргентины.

Месси открыл счёт на 29-й минуте встречи с Кабо-Верде. На текущий момент нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года с семью голами в четырёх матчах.

Игра между сборными Аргентины и Кабо-Верде проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). На момент выхода новости счёт 1:1.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: