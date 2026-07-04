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Сборная Аргентины в соцсетях отреагировала на 20-й гол Месси на ЧМ

Сборная Аргентины в соцсетях отреагировала на 20-й гол Месси на ЧМ
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Пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X отреагировала на гол нападающего и капитана Лионеля Месси в матче с Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Этот мяч стал 20-м для 39-летнего форварда на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

«Да здравствует футбол, капитан!» — написано в сообщении сборной Аргентины.

Месси открыл счёт на 29-й минуте встречи с Кабо-Верде. На текущий момент нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года с семью голами в четырёх матчах.

Игра между сборными Аргентины и Кабо-Верде проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). На момент выхода новости счёт 1:1.

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