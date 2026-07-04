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Репостивший видео Соловьёва форвард «Динамо» Киев может уехать в Румынию — GSP

Репостивший видео Соловьёва форвард «Динамо» Киев может уехать в Румынию — GSP
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце может покинуть клуб и вернуться в Румынию. Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, уход 23-летнего футболиста из украинской команды является лишь вопросом времени. На игрока претендует «Динамо» из Бухареста.

Фото: ФК «Динамо» Киев

«Да, бухарестское «Динамо» хочет его. Просто на данный момент это сложно осуществить. Киевское «Динамо» хочет, чтобы Влад остался в Киеве. Возможный трансфер заинтересовал бы их, если бы поступило предложение примерно в € 2 млн», — приводит слова агента Бленуце Аркадия Запорожану GSP.

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Издание отмечает, что адаптация Блануце в украинском клубе была сильно омрачена скандалом, разразившимся сразу после трансфера. Ультрас киевского «Динамо» обнаружили несколько пророссийских постов, включая видео российского журналиста Владимира Соловьёва, выложенные нападающим в соцсети незадолго до перехода. Позже румын признал свою ошибку в видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».Также GSP напомнило, что после одного из матчей Кубка Украины Бленуце забросали яйцами.

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