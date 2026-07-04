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40-летний Модрич близок к подписанию нового контракта с «Миланом» — Бианчин

40-летний Модрич близок к подписанию нового контракта с «Миланом» — Бианчин
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Полузащитник Лука Модрич близок к продлению контракта с «Миланом» до конца сезона-2026/2027. Предыдущее трудовое соглашение 40-летнего футболиста с «россонери» закончилось нынешним летом. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бианчин на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, руководство «Милана» крайне заинтересовано в продолжении сотрудничества с Модричем. Ожидается, что хорватский игрок примет решение в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний футболист может завершить карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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