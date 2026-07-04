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Возинья спас Кабо-Верде после удара Месси, который выходил один на один с вратарём

Возинья спас Кабо-Верде после удара Месси, который выходил один на один с вратарём
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
1 : 1
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'    

На 63-й минуте встречи аргентинский форвард Лионель Месси по центру прорвался в штрафную Кабо-Верде, но ударом с правой не сумел пробить голкипера сборной Кабо-Верде Возинью, который совершил классный сейв.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, ранее Месси уже отличился голом в данной встрече, открыв счёт на 29-й минуте. В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.

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