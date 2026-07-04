Возинья спас Кабо-Верде после удара Месси, который выходил один на один с вратарём

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 63-й минуте встречи аргентинский форвард Лионель Месси по центру прорвался в штрафную Кабо-Верде, но ударом с правой не сумел пробить голкипера сборной Кабо-Верде Возинью, который совершил классный сейв.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, ранее Месси уже отличился голом в данной встрече, открыв счёт на 29-й минуте. В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.