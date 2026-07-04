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Аргентина — Кабо-Верде: основное время завершилось вничью. Команды сыграют в экстра-таймах

Аргентина — Кабо-Верде: основное время завершилось вничью. Команды сыграют в экстра-таймах
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Основное и компенсированное время игры завершилось вничью. Команды проведут два тайма по 15 минут.

Ранее, на 29-й минуте, форвард Лионель Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. На 59-й минуте полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте восстановил равенство в счёте.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J с Австрией, Алжиром и Иорданией. Сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н с командами Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.

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