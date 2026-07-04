Месси — первый футболист в истории, забивший в ворота 14 разных сборных на ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, поразившим ворота 14 разных национальных команд на чемпионатах мира. Кабо-Верде стала 14-й сборной, которой 39-летний футболист забил на мировых первенствах. Это произошло в очном матче команд в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Аргентинский нападающий забивал на мировых первенствах следующим сборным: Сербия и Черногория (играли как одна команда на ЧМ-2006. — Прим. «Чемпионата»), Босния и Герцеговина, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, Мексика, Австралия, Нидерланды, Хорватия, Франция, Алжир, Австрия, Иордания и Кабо-Верде.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: