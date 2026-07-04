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Месси — первый футболист в истории, забивший в ворота 14 разных сборных на ЧМ

Месси — первый футболист в истории, забивший в ворота 14 разных сборных на ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, поразившим ворота 14 разных национальных команд на чемпионатах мира. Кабо-Верде стала 14-й сборной, которой 39-летний футболист забил на мировых первенствах. Это произошло в очном матче команд в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Аргентинский нападающий забивал на мировых первенствах следующим сборным: Сербия и Черногория (играли как одна команда на ЧМ-2006. — Прим. «Чемпионата»), Босния и Герцеговина, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, Мексика, Австралия, Нидерланды, Хорватия, Франция, Алжир, Австрия, Иордания и Кабо-Верде.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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