Возинья эффектно обыграл Лаутаро Мартинеса в нескольких метрах от своих ворот

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья совершил эффектную обводку около своих ворот. Голкипер обыграл форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, находясь в нескольких метрах от своих ворот.

В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.