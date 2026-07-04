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Месси установил два рекорда ЧМ, которые никогда никому не покорялись в истории футбола

Месси установил два рекорда ЧМ, которые никогда никому не покорялись в истории футбола
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил несколько уникальных рекордов мирового первенства, забив гол в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт ничейный — 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Таким образом, Месси стал первым в истории футбола, кто забил по семь голов на двух разных чемпионатах мира, а также первым игроком, который отличался голами на всех стадиях престижнейшего турнира сборных: Лионель отличался мячами в протоколе во всех трёх турах ЧМ, а также забивал на всех стадиях, начиная от 1/16 финала и до титульного матча включительно.

Всего за карьеру в национальной команде 39-летний Месси отметился 124 голами и 64 результативными передачами.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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