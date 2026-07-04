Месси установил два рекорда ЧМ, которые никогда никому не покорялись в истории футбола

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил несколько уникальных рекордов мирового первенства, забив гол в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт ничейный — 1:1.

Таким образом, Месси стал первым в истории футбола, кто забил по семь голов на двух разных чемпионатах мира, а также первым игроком, который отличался голами на всех стадиях престижнейшего турнира сборных: Лионель отличался мячами в протоколе во всех трёх турах ЧМ, а также забивал на всех стадиях, начиная от 1/16 финала и до титульного матча включительно.

Всего за карьеру в национальной команде 39-летний Месси отметился 124 голами и 64 результативными передачами.