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«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего сборной Сенегала — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего сборной Сенегала — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему сборной Сенегала и «Кристал Пэлас» Исмаилу Сарру. Манкунианцы связались с представителями 28-летнего вингера. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» следили за футболистом ещё до чемпионата мира 2026 года, однако его выступление на турнире убедило их в целесообразности его покупки. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» может быть непросто приобрести Сарра, поскольку «Кристал Пэлас» потребует немалую сумму.

Нападающий сборной Сенегала провёл четыре матча на чемпионате мира, в которых забил четыре голам и сделал две результативные передачи. Африканская команда покинула соревнование на стадии 1/16 финала.

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