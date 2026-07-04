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Колумбия — Гана: стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026

Колумбия — Гана: стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЧМ-2026
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4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Колумбии и Ганы. Команды сыграют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). Начало игры — в 4:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Пуэрта, Мохика, Санчес, Лерма, Х. Родригес, Арьяс, Л. Диас, Кордоба.

Гана: Ати-Зиги, Менса, Опоку, Люккассен, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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