Лионель Месси забил 918-й гол в карьере. До Криштиану Роналду — 58 мячей

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт экстра-тайм. Счёт ничейный – 2:2.

Для 39-летнего аргентинца этот мяч стал 918 в его профессиональной карьере в 1160 матчах во всех турнирах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 124 – за сборную Аргентины, 90 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Это второй результат в истории футбола. У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.

Отметим, Месси является лучшим бомбардиром в истории ЧМ-2026.