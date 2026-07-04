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Лионель Месси забил 918-й гол в карьере. До Криштиану Роналду — 58 мячей

Лионель Месси забил 918-й гол в карьере. До Криштиану Роналду — 58 мячей
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Кабо-Верде. На момент написания новости идёт экстра-тайм. Счёт ничейный – 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Для 39-летнего аргентинца этот мяч стал 918 в его профессиональной карьере в 1160 матчах во всех турнирах. У него 672 мяча в составе «Барселоны», 124 – за сборную Аргентины, 90 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

Это второй результат в истории футбола. У 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду 976 голов в 1328 играх.

Отметим, Месси является лучшим бомбардиром в истории ЧМ-2026.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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