Аргентина — Кабо-Верде: автогол на 111-й минуте после паса Месси вывел аргентинцев вперёд

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 3:2 в пользу аргентинцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 111-й минуте защитник Диней Боржеш переправил мяч в собственные ворота после углового в исполнении форварда Аргентины Лионеля Месси.

Ранее, на 29-й минуте, Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. На 59-й минуте полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте восстановил равенство в счёте. На 93-й минуте Лисандро Мартинес вывел Аргентину вперёд после углового. На 103-й минуте защитник Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал вновь сделал счёт равным.

Аргентина вышла в плей-офф с первого места в группе J с Австрией, Алжиром и Иорданией. Сборная Кабо-Верде пробилась в 1/16 финала, заняв вторую строчку в квартете Н с командами Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.