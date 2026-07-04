Генич отреагировал на два гола Кабо-Верде в матче ЧМ-2026 с Аргентиной

В эти минуты проходит матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играют на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). На момент написания новости счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост с реакцией на то, что Кабо-Верде забил два гола Аргентине.

«Что блин происходит?!» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

В составе Кабо-Верде голами отличились Дерой Дуарте и Сидни Лопеш Кабрал. За Аргентину забивали Лионель Месси и Лисандро Мартинес.

В следующей стадии турнира победитель данной пары встретится с Египтом.