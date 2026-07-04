Аргентина одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ в матче с пятью голами за 120 минут

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Победу со счётом 3:2 одержали аргентинцы.

На 29-й минуте нападающий Лионель Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. На 59-й минуте полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте восстановил равенство в счёте. В дополнительное время, на 93-й минуте Лисандро Мартинес вывел Аргентину вперёд после углового. На 103-й минуте защитник Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал вновь сделал счёт равным. На 111-й минуте защитник Диней Боржеш переправил мяч в собственные ворота после углового в исполнении Месси.

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом. Сборная Кабо-Верде покинула турнир.