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Аргентина — Кабо-Верде, результат матча 4 июля 2026, счет 3:2 (доп. вр.), 1/16 финала ЧМ по футболу 2026

Аргентина одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ в матче с пятью голами за 120 минут
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Кабо-Верде. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Победу со счётом 3:2 одержали аргентинцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

На 29-й минуте нападающий Лионель Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. На 59-й минуте полузащитник Кабо-Верде Дерой Дуарте восстановил равенство в счёте. В дополнительное время, на 93-й минуте Лисандро Мартинес вывел Аргентину вперёд после углового. На 103-й минуте защитник Кабо-Верде Сидни Лопеш Кабрал вновь сделал счёт равным. На 111-й минуте защитник Диней Боржеш переправил мяч в собственные ворота после углового в исполнении Месси.

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом. Сборная Кабо-Верде покинула турнир.

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