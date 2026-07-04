«Бавария» может усилить состав защитником Бремером из «Ювентуса» — Sky Sport Italia

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Бремеру. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 29-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в туринском клубе, за который он выступает с 2022 года. Однако Бремер хочет узнать позицию руководства «Ювентуса» насчёт его будущего.

В минувшем сезоне Бремер принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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