Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны семь из восьми пар 1/8 финала

В ночь со 3 на 4 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.
На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:
Фото: Чемпионат
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
Португалия — Испания;
США — Бельгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Аргентина — Египет;
Швейцария— Колумбия/Гана.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.