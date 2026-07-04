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Сетка ЧМ-2026, какие пары 1/8 финала известны, кто на кого выходит, 4 июля 2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны семь из восьми пар 1/8 финала
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В ночь со 3 на 4 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Пары 1/8 финала ЧМ-2026:

Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
Португалия — Испания;
США — Бельгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Аргентина — Египет;
Швейцария— Колумбия/Гана.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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