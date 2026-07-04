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Стали известны участники 1/8 финала ЧМ-2026, какие сборные прошли, 4 июля 2026

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала ЧМ по футболу 2026
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После того как сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, стали известны 15 участников следующего раунда плей-офф мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Таким образом, Аргентина стала юбилейной, 15-й сборной гарантировавшей себе участие в 1/8 финала турнира. Ранее это сделали Испания, Португалия, Египет, Швейцария, США, Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко и Канада.

Вакантным осталось одно место, которое станет известно по итогам ближайшего заключительного матча 1/8 финала, где сойдутся Колумбия и Гана.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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