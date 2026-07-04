Определились 15 из 16 участников 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

После того как сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, стали известны 15 участников следующего раунда плей-офф мирового первенства.

Таким образом, Аргентина стала юбилейной, 15-й сборной гарантировавшей себе участие в 1/8 финала турнира. Ранее это сделали Испания, Португалия, Египет, Швейцария, США, Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко и Канада.

Вакантным осталось одно место, которое станет известно по итогам ближайшего заключительного матча 1/8 финала, где сойдутся Колумбия и Гана.