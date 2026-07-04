Скалони высказался о победе сборной Аргентины в дополнительное время матча с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о матче с Кабо-Верде (3:2 дв.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

«Матч был невероятно тяжёлым. Всегда нужно извлекать позитив. Наша команда никогда не сдаётся.

Хочу поздравить соперника. Сегодня они показали, что являются великой командой. Когда говорят, что на чемпионате мира нет лёгких матчей, это правда», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X.

На стадии 1/8 финала мирового первенства аргентинская национальная команда встретится с Египтом. Игра состоится во вторник, 7 июля.

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту: