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Сборная Кабо-Верде вылетела с ЧМ-2026, ни разу не проиграв в основное время

Сборная Кабо-Верде вылетела с ЧМ-2026, ни разу не проиграв в основное время
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Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира 2026 года, не проиграв ни в одном матче в основное время. В 1/16 финала ЧМ-2026 африканцы уступили Аргентине (2:3) в дополнительное время. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Основное время матча завершилось вничью (1:1). В первом экстра-тайме команды обменялись голами. Победу аргентинцам принёс автогол защитника Динея Боржеша после подачи углового в исполнении форварда Лионеля Месси.

На групповой стадии сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

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