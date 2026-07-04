Сборная Кабо-Верде вылетела с ЧМ-2026, ни разу не проиграв в основное время

Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира 2026 года, не проиграв ни в одном матче в основное время. В 1/16 финала ЧМ-2026 африканцы уступили Аргентине (2:3) в дополнительное время. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада).

Основное время матча завершилось вничью (1:1). В первом экстра-тайме команды обменялись голами. Победу аргентинцам принёс автогол защитника Динея Боржеша после подачи углового в исполнении форварда Лионеля Месси.

На групповой стадии сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).