Расписание матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 4 июля 2026 года

Сегодня, 4 июля, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. В этот день состоятся два матча 1/8 финала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 4 и 5 июля (время московское):

20:00. Канада – Марокко;

00:00. Парагвай – Франция.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.