Салах назвал причину, по которой пробил пенальти «паненкой» в послематчевой серии на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал, почему исполнил пенальти «паненкой» в послематчевой серии с Австралией на чемпионате мира 2026 года. Основное и дополнительное время встречи завершилась со счётом 1:1. В серии 11-метровых точнее были египтяне — 4:2.

«Мы вошли в историю. Перед матчем я сказал парням расслабиться и получить удовольствие от игры, не думая о давлении. Рад, что мы победили. Соперник не забил пенальти, им не повезло. Но я всё равно счастлив, что мы сотворили историю. Да, я исполнил «паненку» в самый ответственный момент. Если кто и мог это сделать, то только я, так как у меня больше опыта. Я хотел таким образом придать уверенности команде. Я должен был это сделать — неважно, последний это для меня чемпионат мира или нет», — приводит слова Салаха официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 египтяне встретятся с Аргентиной.