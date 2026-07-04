Месси признан лучшим игроком матча с Кабо-Верде, в котором он отметился голом
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Кабо-Верде (3:2 дв.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Форвард открыл счёт на 29-й минуте. Об этом информирует пресс-служб ФИФА на странице в социальной сети X.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
На текущий момент 39-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года с семью голами в четырёх матчах. Всего на мировых первенствах Месси отметился 20 забитыми мячами, что является рекордом соревнования.
На стадии 1/8 финала чемпионата мира аргентинская национальная команда встретится с Египтом. Игра состоится во вторник, 7 июля.
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