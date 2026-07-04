Месси признан лучшим игроком матча с Кабо-Верде, в котором он отметился голом

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Кабо-Верде (3:2 дв.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Форвард открыл счёт на 29-й минуте. Об этом информирует пресс-служб ФИФА на странице в социальной сети X.

На текущий момент 39-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года с семью голами в четырёх матчах. Всего на мировых первенствах Месси отметился 20 забитыми мячами, что является рекордом соревнования.

На стадии 1/8 финала чемпионата мира аргентинская национальная команда встретится с Египтом. Игра состоится во вторник, 7 июля.

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