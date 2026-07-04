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ЧМ-2026 обошёл мировое первенство 2018 года в России по числу автоголов

ЧМ-2026 обошёл мировое первенство 2018 года в России по числу автоголов
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На чемпионате мира 2026 года зафиксирован рекорд по количеству автоголов — их стало 13. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве в России. На соревнованиях восемь лет назад игроки забили в свои ворота 12 мячей.

Напомним, защитник сборной Египта Мохамед Хани поразил собственные ворота на 55-й минуте игры с Австралией, которая завершилась победой африканской команды в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:2 пен.).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

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