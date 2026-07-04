Месси объяснил, почему у сборной Аргентины возникли трудности в матче с Кабо-Верде

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о матче с Кабо-Верде (3:2 дв.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, а также отметил, какие трудности возникли у команды в этой игре.

«Эта национальная команда всегда борется и будет бороться до конца.

Сегодня мы осознали важность контроля мяча, чего нам не всегда удавалось делать. У нас есть футболисты, хорошо играющие головой, что сегодня удалось использовать максимально. [Но] мы не смогли качественно прессинговать, наши линии были слишком далеко друг от друга. Соперник владел мячом и заставлял нас бегать, потому что наша команда не могла прессинговать», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X.

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