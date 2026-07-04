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Месси объяснил, почему у сборной Аргентины возникли трудности в матче с Кабо-Верде

Месси объяснил, почему у сборной Аргентины возникли трудности в матче с Кабо-Верде
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о матче с Кабо-Верде (3:2 дв.) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, а также отметил, какие трудности возникли у команды в этой игре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Эта национальная команда всегда борется и будет бороться до конца.

Сегодня мы осознали важность контроля мяча, чего нам не всегда удавалось делать. У нас есть футболисты, хорошо играющие головой, что сегодня удалось использовать максимально. [Но] мы не смогли качественно прессинговать, наши линии были слишком далеко друг от друга. Соперник владел мячом и заставлял нас бегать, потому что наша команда не могла прессинговать», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X.

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