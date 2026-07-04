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Месси — о Кабо-Верде: знали, что матч будет сложным, они неслучайно не проиграли Испании

Месси — о Кабо-Верде: знали, что матч будет сложным, они неслучайно не проиграли Испании
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о сборной Кабо-Верде, с которой «альбиселесте» провели матч в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, в дополнительное время сильнее оказалась Аргентина — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Мы знали, что это будет очень сложный матч. Неслучайно эта команда не проиграла Испании и Уругваю. Это игры плей-офф, ничего не даётся просто так.

Некоторые могут недооценивать определённые команды, но мы всегда знали, что это будет тяжёлый матч. Именно это делает данный чемпионат мира таким особенным. Всё невероятно напряженно, и каждая игра чрезвычайно сложна», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

На групповом этапе сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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