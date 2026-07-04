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Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира — 2026
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Сборная Аргентины встретится с командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В 1/16 финала южноамериканцы одержали победу над Кабо-Верде (3:2 доп. вр.). Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Ранее на этой же стадии сборная Египта переиграла Австралию (1:1, 4:2 пен.). Египтяне реализовали все свои удары в послематчевой серии и вышли в следующий раунд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Египта пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встреча запланирована на вторник, 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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