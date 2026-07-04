Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Сборная Аргентины встретится с командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В 1/16 финала южноамериканцы одержали победу над Кабо-Верде (3:2 доп. вр.). Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада).

Ранее на этой же стадии сборная Египта переиграла Австралию (1:1, 4:2 пен.). Египтяне реализовали все свои удары в послематчевой серии и вышли в следующий раунд.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Египта пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встреча запланирована на вторник, 7 июля.