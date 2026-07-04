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Возинья обошёл Куртуа, став рекордсменом среди активных вратарей по числу подписчиков

Возинья обошёл Куртуа, став рекордсменом среди активных вратарей по числу подписчиков
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Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети увеличилось до 18,8 млн человек. Это случилось после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью в основное время со сборной Аргентины (1:1). Однако дальше прошла южноамериканская команда, сумевшая переиграть африканцев в экстра-таймах. Итоговый счёт — 3:2 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Теперь Возинья официально является рекордсменом по числу подписчиков среди действующих вратарей в мировом футболе. Он обошёл бельгийца Тибо Куртуа. На голкипера из мадридского «Реала» подписано 18 млн человек.

Напомним, до старта ЧМ у 40-летнего Возиньи было 45 тысяч подписчиков.

Во встрече с аргентинцами Возинья совершил восемь сейвов.

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