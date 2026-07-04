Возинья обошёл Куртуа, став рекордсменом среди активных вратарей по числу подписчиков

Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в социальной сети увеличилось до 18,8 млн человек. Это случилось после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором африканская команда сыграла вничью в основное время со сборной Аргентины (1:1). Однако дальше прошла южноамериканская команда, сумевшая переиграть африканцев в экстра-таймах. Итоговый счёт — 3:2 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Теперь Возинья официально является рекордсменом по числу подписчиков среди действующих вратарей в мировом футболе. Он обошёл бельгийца Тибо Куртуа. На голкипера из мадридского «Реала» подписано 18 млн человек.

Напомним, до старта ЧМ у 40-летнего Возиньи было 45 тысяч подписчиков.

Во встрече с аргентинцами Возинья совершил восемь сейвов.