Колумбия — Гана: Кордоба заменён из-за повреждения на восьмой минуте

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и Ганы. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). На момент выхода новости счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В начале встречи нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба схватился за бедро, остановился и сел на газон. На восьмой минуте форвард был заменён.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: