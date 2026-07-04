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Кордоба хочет покинуть «Краснодар», в нём заинтересован «Интернасьонал» — Correio do Povo

Кордоба хочет покинуть «Краснодар», в нём заинтересован «Интернасьонал» — Correio do Povo
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Форвард «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба может сменить клуб. Как сообщает издание Correio do Povo, хотя колумбиец является одним из самых ценных игроков в составе своего клуба, он выразил желание вернуться в южноамериканский футбол после пяти сезонов в России.

По данным источника, интерес к Кордобе проявляет бразильский «Интернасьонал», который ищёт замену другому колумбийскому форварду Рафаэлю Борре, чей переход в аргентинский «Ривер Плейт» практически завершён.

Сообщается, что руководство «Интернасьонала» видит в Кордобе игрока, способного повысить уровень в атаке. Однако сделка считается сложной. Помимо конкуренции на международном рынке, высокая стоимость игрока делает переговоры непростыми.

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