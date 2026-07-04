Сборная Аргентины установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Кабо-Верде (3:2 доп.вр.). Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

На 29-й минуте нападающий Лионель Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. Таким образом, сборная Аргентины в восьмом матче подряд на чемпионатах мира забила в первом тайме — это новый командный рекорд.

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом. Сборная Кабо-Верде покинула турнир.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Египта пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встреча запланирована на вторник, 7 июля.