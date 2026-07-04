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Сборная Аргентины установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Аргентины установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Кабо-Верде (3:2 доп.вр.). Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

На 29-й минуте нападающий Лионель Месси вывел аргентинцев вперёд после паса защитника Лисандро Мартинеса. Таким образом, сборная Аргентины в восьмом матче подряд на чемпионатах мира забила в первом тайме — это новый командный рекорд.

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом. Сборная Кабо-Верде покинула турнир.

Матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Египта пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встреча запланирована на вторник, 7 июля.

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