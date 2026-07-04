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Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Кабо-Верде: голы, передачи, карточки

Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Кабо-Верде: голы, передачи, карточки
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Нападающий Лионель Месси в составе сборной Аргентины принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Кабо-Верде. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 3:2 в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Лионель Месси провёл на поле все 120 минут. За это время он забил один мяч, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение. Аргентинец был близок тому, чтобы отметиться голевым пасом, но мяч Кристиана Ромеро в экстра-тайме переписали на автогол.

Всего на счету Месси семь голов в четырёх играх на чемпионате мира 2026 года. Он является единоличным лидером в гонке бомбардиром текущего розыгрыша ЧМ и лучшим голедором в истории данного соревнования.

В следующем матче Аргентина сыграет с Египтом 7 июля в рамках 1/8 финала турнира. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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