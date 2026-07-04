Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Кабо-Верде: голы, передачи, карточки

Нападающий Лионель Месси в составе сборной Аргентины принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Кабо-Верде. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 3:2 в дополнительное время.

Лионель Месси провёл на поле все 120 минут. За это время он забил один мяч, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение. Аргентинец был близок тому, чтобы отметиться голевым пасом, но мяч Кристиана Ромеро в экстра-тайме переписали на автогол.

Всего на счету Месси семь голов в четырёх играх на чемпионате мира 2026 года. Он является единоличным лидером в гонке бомбардиром текущего розыгрыша ЧМ и лучшим голедором в истории данного соревнования.

В следующем матче Аргентина сыграет с Египтом 7 июля в рамках 1/8 финала турнира. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.