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Колумбия — Гана: после первого тайма южноамериканская команда ведёт в счёте в матче ЧМ-2026

Колумбия — Гана: после первого тайма южноамериканская команда ведёт в счёте
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В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и Ганы. Команды играют на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу южноамериканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
2-й тайм
1 : 0
Гана
1:0 Арьяс – 14'    

Ранее, на восьмой минуте, колумбийский нападающий Джон Кордоба был заменён из-за повреждения. На 14-й минуте форвард сборной Колумбии Джон Арьяс открыл счёт.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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