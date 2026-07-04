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«Крылья Советов» объявили об изменениях в составе совета директоров

«Крылья Советов» объявили об изменениях в составе совета директоров
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» объявила об изменениях в совете директоров клуба.

«Состоялось годовое заседание общего собрания акционеров АО «ПФК «Крылья Советов». В ходе него был утверждён новый состав директоров клуба. В него вошли: Ольга Собещанская – заместитель председателя Правительства Самарской области — министр финансов Самарской области; Сергей Макаров – директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»; Валерьян Панфилов – заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР; Вячеслав Арбузов – председатель правления АО «КБ «Солидарность; Тархан Джабраилов – генеральный директор ПФК «Крылья Советов»; Руслан Алиев – советник генерального директора ПФК «Крылья Советов» по спортивным вопросам; Максим Симонов – председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель Правления «Земский банк»; Александр Милеев – заместитель председателя Самарской Губернской Думы; Андрей Пашков – Адвокат Палаты адвокатов Самарской области. Совет директоров клуба покинули Дмитрий Яковлев и Нериус Бараса. На состоявшемся позднее заседании нового состава Совета директоров ПФК «Крылья Советов» его Председателем был переизбран Максим Симонов», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев».

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