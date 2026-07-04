Месси помог сборной Аргентины в шестой раз выйти в 1/8 ЧМ. В 2002-м без Лео — не вышли

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Аргентины и Кабо-Верде (3:2 доп.вр.). Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира, причём сделала это шестой раз подряд. Примечательно, что аргентинцы доходили до стадии 1/8 финала на всех мировых первенствах с участием Месси – в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 году. В 2002 году, на последнем турнире без своего нынешнего капитана, команда не вышла из группы.

39-летний форвард Лионель Месси открыл счёт на 29-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.

В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом. Сборная Кабо-Верде покинула турнир.