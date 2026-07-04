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Колумбия — Гана, результат матча 3 июля 2026, счет 1:0, 1/16 финала ЧМ по футболу 2026

Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Колумбии и Ганы. Команды играли на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (Миссури, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Игра закончилась победой южноамериканской команды со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
Гана
1:0 Арьяс – 14'    

На восьмой минуте колумбийский нападающий Джон Кордоба был заменён из-за повреждения. На 14-й минуте форвард сборной Колумбии Джон Арьяс забил единственный гол в матче.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе К, набрав семь очков. Национальная команда Ганы заняла третью строчку в квартете L с четырьмя очками.

В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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