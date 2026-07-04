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Футболист Австралии стал самым молодым игроком, не забившим в серии пенальти на ЧМ

Футболист Австралии стал самым молодым игроком, не забившим в серии пенальти на ЧМ
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Защитник сборной Австралии Лукас Херрингтон не реализовал пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом (1:1, 2:4 пен.). Таким образом, он стал самым молодым игроком, не забившим в послематчевой серии пенальти на ЧМ. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

На данный момент возраст Херрингтона составляет 18 лет и 301 день.

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с национальной командой Аргентины.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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