В Алжире приняли решение сменить тренера после вылета с ЧМ-2026 — Footmercato

В сборной Алжира было принято решение сменить главного тренера после вылета команды с чемпионата мира — 2026. Алжирцы уступили в 1/16 финала сборной Швейцарии (0:2). Сейчас команду возглавляет Владимир Петкович, ожидается, что сменит его Эрик Шелль, работающий во главе Нигерии. Об этом сообщает онлайн-издание Footmercato.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.