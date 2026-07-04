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Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026

Месси более чем вдвое превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сумел отличиться в матче с командой Кабо-Верде (3:2 доп.вр.), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

39-летний игрок провёл свой четвёртый матч на продолжающемся турнире. На счету аргентинца семь голов, он возглавляет гонку бомбардиров.

Ближайшим преследователем лидера остаётся форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в его активе шесть мячей.

Эрлинг Холанд из Норвегии и Гарри Кейн из Англии забили по пять голов.

По четыре раза отличились: нападающий испанской команды Микель Оярсабаль, вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор, а также Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.

Примечательно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, долгие годы считавшийся конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего футболиста в мире, на продолжающемся чемпионате забил три мяча.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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